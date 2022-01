Prof no vax, 'perdo 1 kg al giorno ma non fermo sciopero della fame'

Attualità

Rimini

| 15:19 - 26 Gennaio 2022

Diego Zannoli, l'insegnante riminese salito al proscenio dell'opinione pubblica per il suo digiuno ad oltranza contro green pass e obbligo di vaccinazione per over 50, informa sulle sue condizioni di salute. La sua protesta è arrivata al quindicesimo giorno e per due settimane ha bevuto solo acqua; ora, spiega, ha aggiunto succhi di frutta fresca. "Ma andrò avanti così, senza mangiare nulla". Zannoli evidenzia: "Mi sento debole e le mie condizioni di salute si stanno velocemente deteriorando: da 15 giorni perdo mediamente 1kg al giorno, ora peso 62 kg e sono alto 185 cm".



Il consigliere comunale del Movimento 3 V, Matteo Angelini, appoggia la protesta di Zannoli: "Quella di Diego non è una semplice protesta, ma anche una vera e proprie preghiera rivolta a chi potrebbe fare qualcosa ma non sta facendo nulla", in riferimento alla richiesta al governo, di abolizione delle restrizioni in vigore con la normativa del Green Pass.



Angelini ribadisce la sua contrarietà al vaccino anti Covid: "Si sta sacrificando un paese sull'altare di una sperimentazione che oggi non ha dato neanche lontanamente i risultati sperati, infatti come detto anche da Diego, il virus ha perso forza da solo (come accade per tutti i virus), siamo in piena fase endemica, bastano semplici accorgimenti con terapie adeguate nei primi 3gg in cui lo si contrae per superarlo senza problemi". Infine Angelini parla di necessaria convivenza con il virus, "ma senza bloccare un paese, un 99% di persone che hanno il diritto di riprendere le proprie vite", mentre "chi di dovere si impegna a tutelare i soggetti fragili che chiaramente possono ancora oggi avere problemi con questa malattia".