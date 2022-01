Al teatro Pazzini "L'uomo dal fiore in bocca" con Lucrezia Lante Della Rovere

Eventi

Verucchio

| 14:57 - 26 Gennaio 2022

"L'uomo dal fiore in bocca" con Lucrezia Dante Della Rovere.



Continuano gli appuntamenti di prosa al teatro Pazzini di Verucchio. Venerdì 28 gennaio (ore 21:15) salirà sul palcoscenico Lucrezia Lante della Rovere per portare in scena "L'uomo dal fiore in bocca", un testo di Luigi Pirandello riadattato e diretto da Francesco Zecca.



Lo spettacolo, dall'atto unico dello scrittore siciliano presentato per la prima volta nel 1922 al Teatro Manzoni di Milano, affronta da vicino il tema della morte imminente e ha come protagonista una figura femminile, la donna vestita di nero. Il testo di Pirandello mette al centro il dramma di un uomo che decide di allontanarsi dalla vita e anche dalla moglie che rappresenta il passato, i ricordi, la vita stessa. Lo spettacolo con Lucrezia Lante della Rovere dà voce alla donna muta che Pirandello ha solo fatto intravedere.