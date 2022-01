Rimini, 118 bambini troveranno posto negli asili gestiti dall'Asp Valloni

Attualità

26 Gennaio 2022

Sono 118 i bimbi che, grazie al prolungamento della convenzione tra Comune di Rimini e Asp Valloni, troveranno posto anche per l'anno educativo 2022/2023 negli asili per l'infanzia "Aquilotto", "Cerchio magico" e "Bruco verde".



Un affidamento, quello approvato dalla Giunta del Comune di Rimini, che permetterà di garantire, da subito e senza interruzioni, la continuità di servizi fondamentali nella fascia 0-6 anni. Uno strumento necessario per dare risposte rapide ed immediate ai bisogni della comunità, e che da più di dieci anni fa parte del variegato sistema di offerta educativa riminese. La convenzione riguarda, nello specifico, gli asili per l'infanzia "Aquilotto", "Cerchio magico" e "Bruco verde" e coinvolge 18 maestre e 118 bimbi. I rapporti tra Comune e ASP saranno regolati dalla convenzione approvata, per la quale la Giunta ha approvato un investimento di 730 mila euro.