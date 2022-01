Scuderia HF cerca un nuovo logo: aperto un concorso

Sport

Rimini

| 14:26 - 26 Gennaio 2022

Scuderia HF.



La Scuderia HF promuove un concorso d’idee per la realizzazione del nuovo logo.



La storica scuderia romagnola, attiva da oltre 40 anni, si rinnova. Il concorso consiste nella progettazione del logo “Scuderia HF”, preferibilmente in formato .pdf. Non c’è alcun vincolo di stile, anzi, ampio spazio alla fantasia e alla creatività.



Al concorso possono partecipare tutti, purché maggiorenni. Gli elaborati grafici andranno inviati entro il 16 febbraio all’ indirizzo e-mail scuderiahf1@gmail.com. Una giuria di esperti sceglierà il miglior elaborato grafico e saranno premiati i primi 10 classificati. Il vincitore riceverà un cesto con prodotti gastronomici del valore di 250,00 euro, un kit con abbigliamento griffato Scuderia HF, il voucher per la partecipazione ad un evento didattico o sportivo organizzato dalla Scuderia HF ed una serie di buoni sconto presso le aziende partner della Scuderia HF.



Riceveranno i voucher, i kit di abbigliamento ed i buoni sconto anche coloro che si classificheranno dal secondo al quinto posto. Chi si classificherà dal sesto al decimo riceverà una serie di buoni sconto da utilizzare presso le aziende che collaborano con la Scuderia HF.



Per ulteriori informazioni: tel. 348 2266578