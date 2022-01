Giornata della Memoria, a San Giovanni un incontro online dalla biblioteca

Attualità

Anche San Giovanni in Marignano celebra la giornata della Memoria: domani (giovedì 27 gennaio), Diana Saponara di Regno di Fuori, associazione di promozione sociale, proporrà alcune letture e contributi per grandi e piccini sul tema. L'incontro, che si svolgerà alle ore 17.00 in diretta sulla pagina della Biblioteca, sarà occasione per riflettere su cosa significhi fare e avere memoria, ma anche per conoscere alcuni testi e titoli dedicati e consigliati.



Lunedì alle 20.30 al centro giovani White Rabbit sarà invece organizzato un incontro di riflessione e confronto dal gruppo giovani AttivaMente. Nei prossimi giorni, infine, verrà pubblicato sui canali di Comune e Pro Loco San Giovanni in Marignano un video, racconto per immagini, foto e musiche per fare memoria. Questo contributo verrà proposto grazie alla collaborazione con Anna Cecchini e sarà reso disponibile anche alle Scuole ed ai giovani del progetto AttivaMente, oltre che a tutta la cittadinanza tramite i canali istituzionali.