Il Green Pass non arriva, Capitan Ventosa a Sassofeltrio per risolvere il "problema"

Attualità

Sassofeltrio

| 13:26 - 26 Gennaio 2022

L'inviato di Striscia la Notizia a Sassofeltrio.

Capitan Ventosa sbarca a Sassofeltrio. La troupe di Striscia la Notizia è andata ad indagare sul perché i cittadini non riuscissero ad ottenere il green pass nonostante il vaccino fatto. All'arrivo di Capitan Ventosa subito un equivoco: Sassofeltrio viene indicata in provincia di Pesaro Urbino e celebrata dal personaggio di Striscia. L'arrivo di due cittadini chiarisce l'appartenenza provinciale a Ventosa che si scusa e "sposta" Sassofeltrio in Emilia Romagna. Ed è proprio questo "passaggio" che potrebbe aver rallentato l'arrivo del certificato verde per quei cittadini vaccinati dopo l'ingresso in Emilia Romagna. Anche a Montecopiolo pare ci sia stato lo stesso problema. Capitan Ventosa parla anche con alcune farmaciste che lamentano la mole di lavoro per cercare di recuperare i Green pass dei cittadini. Al termine del servizio Ventosa racconta di aver contattato il Ministero della Salute e che, dopo qualche giorno, il problema è stato risolto.