Covid: nuovo open day vaccinale 30 gennaio per bambini e studenti, ecco gli orari

Attualità

Rimini

| 13:20 - 26 Gennaio 2022



Nuovo open day vaccinale riservato alla fascia scolastica. Domenica 30 gennaio bambini e ragazzi dai 5 ai 19 anni potranno dunque ricevere la somministrazione del vaccino alla presenza, nel caso dei minorenni, di un genitore o di chi ne fa le veci. "Rispetto alla prima giornata, non solo è garantito almeno un centro vaccinale per ogni città capoluogo, ma è aumentato il numero complessivo di centri aperti, con una presenza significativa anche nelle province", spiega l'amministrazione regionale in una nota.



A Rimini la sede delle vaccinazioni sarà la Pediatria di Comunità in via Coriano 38, con orario 9-19. Possibile vaccinarsi anche dalle 9 alle 14 nel centro vaccinale presso il Centro Commerciale Perla Verde, in via Berlinguer 3 a Riccione.