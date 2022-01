Rimini, sei patenti ritirate nel fine settimane a giovani automobilisti

Cronaca

Rimini

| 13:07 - 26 Gennaio 2022

Polizia Municipale di Rimini (foto di repertorio).



Sono sei le patenti ritirate per guida in stato d'ebrezza dalla Polizia Locale di Rimini, a seguito dei consueti controlli stradali, avvenuti nella notte tra sabato 22 e domenica 23 gennaio. In particolare i sei automobilisti, tutti giovanissimi, cinque italiani e un cittadino straniero, sono stati fermati in via Matteotti e via Zavagli: cinque degli automobilisti avevano un tasso alcolemico con valori compresi tra 0,8 e 1,5 g/l, il sesto, dopo aver manifestato evidenti segni di alterazione dovuti all'assunzione di alcool, si è rifiutato di sottoporsi al test. Un rifiuto che è disciplinato all'art. 186 c.7 del codice della strada e che ha fatto scattare anche la sanzione accessoria del sequestro del veicolo.