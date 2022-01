Rimini, rivenuto hashish nascosto tra le mura del canale del porto

Cronaca

Rimini

| 13:07 - 26 Gennaio 2022

L'hashish sequestrato.





Nella giornata di ieri (martedì 25 gennaio) la Polizia Municipale di Rimini ha svolto controlli finalizzati al contrasto dell'attività di spaccio. Nel servizio pomeridiano infatti la squadra Giudiziaria in abiti civili, con l'ausilio dell'unità cinofila, ha perlustrato tutta l'area lato mare del ponte di Tiberio, tra le mura del canale del porto, dove il cane antidroga "jago" ha fiutato e rinvenuto un involucro nascosto, contenente sostanza stupefacente del tipo Hashish, suddiviso in dosi pronte alla vendita. Nel pacco era nascosto anche un bilancino di precisione. Materiale ora sottoposto al vincolo del sequestro penale a carico di ignoti. I controlli sono continuati anche nella zona della Stazione e in via Giovanni XXIII.