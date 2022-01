Esce il libro sulla storia del calcio sammarinese, la presentazione online

Sport

Repubblica San Marino

| 12:52 - 26 Gennaio 2022

Il libro.



Dopo la presentazione in anteprima assoluta agli Ecc.ssimi Capitani Reggenti S.E. Francesco Mussoni e S.E. Giacomo Simoncini e quella alle società, in occasione del Comitato Federale di lunedì scorso, il libro “Il calcio sammarinese 2016-2021: i nostri primi 90 anni” è pronto per essere svelato pubblicamente. Se non ancora in presenza, la presentazione non sarà meno coinvolgente: domani sera (giovedì 27 gennaio), alle ore 20:00, la FSGC organizzerà infatti una presentazione sulla piattaforma Microsoft Teams.



Partecipare è semplicissimo: è sufficiente inviare una mail a marketing@fsgc.sm per ricevere il link col quale collegarsi alla presentazione pubblica. Alla quale prenderà parte ovviamente l’autore della nona pubblicazione della Federcalcio di San Marino, il giornalista sportivo Elia Gorini. Con lui, anche il giornalista RAI Luigi Maria Perotti, autore di uno speciale sulla Repubblica di San Marino che ha toccato anche temi legati al calcio sammarinese ed alla Nazionale (“Di là dal fiume e tra gli alberi: l’isola di San Marino”). Inoltre, interverrà in videocall il Presidente dell’Associazione Stampa Sportiva Europea, il giornalista maltese Charles Camenzuli.



Sarà l’occasione per addentarsi in maniera più approfondita tra le pagine de “Il calcio sammarinese 2016-2021: i nostri primi 90 anni” insieme all’autore, muovendosi tra novità assolute e contenuti di valore confermati rispetto alle edizioni precedenti. Ampio spazio sarà riservato alle domande dei partecipanti, da porre all’attenzione dell’autore e dei relatori.



Un’altra buona motivazione per prendere parte alla presentazione online è la possibilità di aggiudicarsi un premio: tra i partecipanti saranno estratti tre vincitori di una maglia ufficiale della Nazionale di San Marino, disponibile nei colori azzurro o bianco.



DOVE ACQUISTARE IL LIBRO Nelle migliori edicole e librerie di San Marino, presso la sede della Federcalcio di San Marino ed online sul sito di e-commerce della FSGC (clicca qui).