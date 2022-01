Riconoscere il vaccino Sputnik V, raccolta firme a San Marino

Attualità

Repubblica San Marino

| 12:03 - 26 Gennaio 2022

Riconoscere in Italia chi a San Marino è stato vaccinato con Sputnik V. Il Com.It.Es. il comitato degli italiani residenti all'estero di San Marino organizza per sabato 29 gennaio una raccolta firme per sostenere la petizione. La richiesta è di riconoscere la validità del vaccino che consentirebbe ai vaccinati con Sputnik V di poter circolare liberamente in Italia ed accedere a servizi e attività aperte al pubblico, senza dover attendere ulteriori proroghe. L'appuntamento è per sabato 29 gennaio dalle 15.30 alle 19.30 al centro Commerciale Atlante di San Marino.