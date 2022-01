Corso per accompagnatori turistici in partenza al Cescot di Rimini

Attualità

Rimini

11:03 - 26 Gennaio 2022

Il mondo della formazione scommette sul turismo e la sua ripartenza. Per questo il Cescot di Rimini torna quest'anno a organizzare il corso per accompagnatori turistici. Indispensabile per avere l'idoneità all'esercizio della professione in base alla legge regionale 4/2000, il corso si svolgerà in 150 ore di lezione in videoconferenza sul ruolo, il quadro normativo, la relazione con il cliente, i servizi di accompagnamento, gli adempimenti, la sicurezza.



Possono iscriversi coloro che sono in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado o equivalente e conoscono una o più lingue straniere (livello B2). Al superamento di una verifica finale verrà rilasciato l'Attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento per l'idoneità all'esercizio della professione di accompagnatore turistico. Alla verifica finale possono accedere anche coloro che sono in possesso di una laurea o diploma universitario in materia turistica o equipollente, per i quali non è obbligatoria la frequenza allo specifico corso di formazione.



L'accompagnatore turistico accompagna persone singole, o gruppi di persone, nei viaggi sul territorio nazionale o all'estero, cura l'attuazione del programma turistico predisposto dagli organizzatori, dà completa assistenza ai singoli o ai gruppi accompagnati, fornisce elementi significativi o notizie di interesse turistico sulle zone di transito, al di fuori degli ambiti di attività che rientrano nelle specifiche competenze delle guide turistiche.

Informazioni e iscrizione online su o presso la segreteria del Cescot in Via Clementini 31, referente Rosi Broccoli 0541 441922 rosi@cescot-rimini.com