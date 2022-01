Auto nel fosso per la nebbia in via Marecchiese, la segnalazione Per le vostre segnalazioni via Whatsapp: 347 8809485

Attualità Santarcangelo di Romagna | 10:10 - 26 Gennaio 2022 Panda incidentata. Nebbia sulla strada, Panda finisce nel fosso. La segnalazione arriva da un nostro lettore. E' successo questa mattina mercoledì 26 gennaio, intorno alle 8. L'auto, con a bordo due persone anziane, procedeva sulla via Marecchiese in direzione Villa Verucchio. All'altezza del segnale di Sant'Ermete, probabilmente a causa della nebbia, è finita fuori strada. Le due persone a bordo sarebbero, fortunatamente, in buone condizioni di salute. Sul posto per i rilievi la Polizia Municipale.





