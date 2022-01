Rubavano i portafogli ai negozianti: sgominata banda di ragazze terribili

Cronaca

Misano Adriatico

| 08:41 - 26 Gennaio 2022

Prelievi al bancomat con le carte rubate.

Una ventina di colpi messi a segno tra luglio e settembre. I carabinieri sono riusciti a smascherare la banda di ladre che ha imperversato quest’estate tra Rimini, le Marche e in molte altre parti d’Italia. Quattro ragazze 20enni, tutte domiciliate nella provincia di Rimini: sono le componenti della banda specializzata nei furti di portafogli nei negozi e nell’utilizzo fraudolento dei bancomat. La banda era dedita ai furti a danno di esercenti nel centro-nord Italia. Nel periodo tra luglio e settembre dell’anno scorso, le donne avrebbero commesso 19 episodi tra furti e prelievi fraudolenti. Il 7 luglio a Pesaro, una di loro, avrebbero indebitamente utilizzato delle carta di credito effettuando due prelievi fraudolenti per un totale di 750 euro. Il modus operandi del gruppetto era sempre lo stesso: una distraeva il titolare del negozio, le altre entravano di nascosto rubando il portafogli custodito vicino alla cassa per poi dileguarsi su un’auto noleggiata, una Opel Corsa grigia, e abbandonando in strada la refurtiva prima di sottrarre contanti e carte di credito o bancomat. Prelievi sono stati registrati negli sportelli bancomat delle province di Macerata, Forlì-Cesena, Pesaro, Rimini, Grosseto, Viterbo, Genova, Venezia, Ravenna, Padova, Verona e Treviso, per un ammontare complessivo di circa 20mila euro.