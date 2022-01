Rimini, 'Il Ragazzo con la Lanterna' corto girato da under 20 tra il centro storico e Parco Marecchia

Attualità

Rimini

26 Gennaio 2022

Un'immagine del film.

"Il Ragazzo con la Lanterna" è il terzo cortometraggio originale Arkadia Studio. Ideato dopo un lungo periodo di stallo artistico, dovuto anche alla complicata situazione causata dal virus, in un

momento di improvvisa ispirazione, il cortometraggio è stato realizzato dal team di Arkadia Studio

(Matteo Cucci, Nicolò Stefani, Jacopo Manenti, Luca Benaglia, Lorenzo Tufano) e dai suoi

collaboratori nel giro di pochi giorni, approfittando dei brevi periodi di zona arancione alla fine del 2020.

"Il Ragazzo" parla di un mondo afflitto dalle colpe degli uomini che, non comprendendo i propri

errori, stanno portando l'umanità al proprio declino. L'unico in grado di vedere attraverso l'oscurità

è un giovane ragazzo che dopo essere rimasto inascoltato per troppo tempo decide di lanciare un

ultimo disperato messaggio all'umanità.



Con una troupe ridotta al minimo e poco tempo per girare le scene, questo progetto ha messo in risalto lo spirito intraprendente di Arkadia Studio e in condizioni avverse ha visto nascere un

cortometraggio originale che è in grado di far riflettere lo spettatore su problemi di attualità e non

solo. Il team, totalmente composto da ragazzi sotto i 20 anni, ha girato il cortometraggio

interamente nel comune di Rimini valorizzandone il territorio, dal centro storico alle zone verdi come il Parco Marecchia. Il trailer e il corto completo sono disponibili alla visione sul canale

YouTube ufficiale di Arkadia Studio.



Dopo la première avvenuta durante l’Arkadiacon Live Show, svoltasi nel sito del gruppo, il

cortometraggio ha partecipato all’edizione 2021 del Trinity Film Festival di Hartford, USA, dove ha

raggiunto le selezioni finali, e al Believe Film Festival di Verona dove ha ottenuto la menzione

d’onore dalla giuria, composta da professionisti del settore, elogiando la matrice provocatoria e

arrabbiata del Ragazzo. In seguito ha partecipato all’Amarcort di Rimini dove ha trionfato nella

categoria Gradisca (cortissimi sotto i 5 minuti) con il premio del pubblico.

Dopo questi innuverevoli risultati, il team di Arkadia Studio ha deciso di pubblicare “Il Ragazzo con la Lanterna” sul loro canale Youtube alle 14 di sabato 29 febbraio.