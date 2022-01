Scomparsa a 107 'nonna' Silvana, la donna più longeva di Rimini

Attualità

| 07:14 - 26 Gennaio 2022

La festa di compleanno per i 107 anni di nonna Silvana.

Rimini piange "nonna" Silvana, la donna più longeva della città scomparsa nella giornata di domenica 23 gennaio alla bella età di 107 anni. Silvana Dondé avrebbe festeggiato il compleanno il prossimo 3 febbraio. Durante la sua lunga vita si è sposata, ha avuto due figli e con il marito ha gestito anche una pensione a Rimini. Lo scorso anno era balzata agli onori delle cronache per aver sconfitto il coronavirus, riprendendosi bene. Viveva nella casa di riposo "Valloni" di Rimini. Negli ultimi giorni era stata ricoverata in ospedale dove è spirata domenica scorsa. Le esequie sono già state celebrate.

"Provo un dispiacere vero nell'apprendere della scomparsa di Silvana" ha scritto il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad "È una parte straordinaria di Rimini che se ne va ma non si perde.

I ricordi, la memoria accumulati lungo una vita di 107 anni e che ha attraversato 2 secoli resteranno e saranno tramandati dai suoi cari, da chi l'ha conosciuta e quindi da tante persone nella nostra comunità. Ciao Silvana."