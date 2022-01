Calcio C, mister Marco Alessandrini alla guida della Fermana

Sport

Rimini

| 18:30 - 25 Gennaio 2022

Da siistra Gianni Rosati e msiter Marco Alessandrini.

L’ex allenatore del Rimini Marco Alessandrini è il nuovo allenatore della Pistoiese, penultima in classifica a 16 punti dietro Grosseto e Viterbese 15. Prende il posto di Giovanni Lopez che ha guidato la squadra solo per una partita, contro la Reggiana (sconfitta per 3-1) dopo essere subentrato a metà dicembre a Giovanni Sassarini. Il suo contratto è fino al 2023. Sollevato dall’incarico anche il ds Stefano Stefanelli. Al suo posto Gianni Rosati, che ritorna in arancione venti anni dopo la sua prima esperienza in questa piazza. Il tecnico Marco Alessandrini, avrà come vice Stefano Bettella. Il club è passato di recente nelle mani del gruppo tedesco Lehmann di cui Rosati è il referente.