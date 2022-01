Calcio D, Prato-Rimini allo stadio Lungobisenzio. Per i tifosi locali ingresso ad un euro

Sport

Rimini

| 17:29 - 25 Gennaio 2022

Il Prato ha ricevuto martedì mattina la consegna parziale dello stadio Lungobisenzio, che riaprirà le porte alla città ed ai tifosi già il prossimo 30 gennaio nella gara casalinga contro il Rimini. In data odierna è stata, infatti, contestualmente conseguita anche l’omologazione dell’impianto da parte del Dipartimento Interregionale. La Società - come promesso- per consentire la partecipazione numerosa , data la straordinarietà dell’evento - ha fissato il prezzo di acquisto dei biglietti nel settore Locali - riservato esclusivamente ai tifosi del Prato - al prezzo simbolico di un euro più i diritti di prevendita.

Nelle prossime ore potrebbe arrivare l’attaccante argentino Kevin Gissi dal Piacenza, classe 1992, di passaporto svizzero.