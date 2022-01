Covid, la regione: "chiediamo di installare sanificatori d'aria nelle scuole"

Attualità

25 Gennaio 2022

Allo Stato "chiediamo di installare i sanificatori d'aria nelle scuole (abbiamo già chiesto un parere ai Tecnopoli) e ci rendiamo disponibili, se ci sarà la volontà delle direzioni scolastiche e sanitarie, a vaccinare nelle scuole". Così l'assessore regionale alla Salute dell'Emilia-Romagna, Raffaele Donini, oggi (Martedì 25 gennaio) nel punto su pandemia e vaccini in assemblea legislativa.



Un'altra richiesta è l'estensione del prezzo calmierato dei tamponi a 8 euro in farmacia anche alla popolazione dai 5 ai 12 anni. Sul piano territoriale, l'assessore Donini ha poi garantito un intervento della Sanità regionale per rafforzare il rapporto con le farmacie dell'Emilia-Romagna, chiedendo la loro disponibilità, in caso di comunicazioni in ritardo da parte delle Asl, di garantire gratuitamente i tamponi di controllo anche solo a fronte della presentazione della comunicazione dell'Istituto scolastico.