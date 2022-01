Covid Rimini: tre nuovi decessi e 1211 nuovi casi

Attualità

Rimini

| 16:19 - 25 Gennaio 2022

Bollettino Covid 25 gennaio 2022.





Tre nuovi decessi di pazienti affetti da Covid nel territorio riminese, si tratta di un 58enne e di due donne di 89 e 91 anni. In regione in totale 36 decessi, età media 81 anni. A questi si aggiungono altri due decessi di due residenti fuori regione, registrati dalle Ausl di Ferrara e Modena.



Sul fronte ricoveri, a Rimini rimangono 12 i pazienti in terapia intensiva, in regione sono 150 (+2), 94 non vaccinati e 56 vaccinati con ciclo completo. Nei reparti Covid calano a 2.594 (-31).



I nuovi casi nel riminese sono 1.211. In settimana finora 2358 casi, media 1179, in calo rispetto alla settimana scorsa (1683). In regione 13.561 nuovi casi su 91.443 tamponi eseguiti.