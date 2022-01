Novafeltria, genitori in rivolta contro norme Green Pass: "giovani discriminati"

Attualità

Bagno di Romagna

| 15:55 - 25 Gennaio 2022

Alcuni genitori dell'Alta Valmarecchia protestano contro le recenti normative del governo sul tema "Super Green Pass", annunciando la costituzione di un gruppo chiamato "No Discriminazione Giovani". "Siamo delusi, amareggiati e contrariati per quanto sta succedendo ai nostri giovani": in una lunga lettera, questo gruppo di genitori esprime disappunto per la situazione attuale che, in alcuni casi, toglierebbe ai ragazzi la possibilità di vivere una vita consona alla loro età. "Questi giovani si sono risvegliati in una realtà peggiore dell’incubo dove erano finiti - si legge nell'appello dei genitori - a molti di loro, troppi, sono stati tolti i cinema, la pizzeria, i locali al chiuso e poi all’aperto, infine il colpo finale: negato lo sport all’aria aperta, negata la possibilità di frequentare la scuola". Nel dettaglio, accusano, "Il dito puntato: tu si, tu no, tu si, tu no. Tu non puoi più entrare in palestra, non possiamo più accettarti neppure con un tampone negativo. Tu non puoi più venire a scuola, devi stare a casa, in didattica a distanza per 10 giorni se in classe ci sono 2 positivi, tu non puoi entrare a scuola, i tuoi amici si".



I genitori accusano il governo: "Queste le indicazioni di un governo che discrimina, che mina all’autostima di queste giovani vittime, di questi innocenti che possono solo subire dei provvedimenti assurdi, altamente discriminatori e lesivi della dignità umana e noi tutti, genitori, zii, nonni, liberi cittadini, abbiamo il dovere di aiutare questi giovani, questi innocenti, noi tutti, a prescindere dalle idee di ciascuno, dobbiamo dare voce alle loro sofferenze, urlare la loro rabbia, vestire i loro sogni e combattere per loro, per abbattere questo muro discriminatorio che divide tutti quei bambini e quei ragazzi le cui famiglie hanno liberamente fatto la loro scelta".



Il lungo messaggio si conclude con un invito "Noi tutti abbiamo il dovere di intervenire, non possiamo girare la testa dall’altra parte, non possiamo restare indifferenti verso questa discriminazione tanto assurda quanto irrazionale: oggi è il figlio del vicino o dell'amico ad essere discriminato, domani potrebbe essere tuo figlio".