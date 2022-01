Santarcangelo, ecco le iniziative per il giorno della Memoria

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 15:02 - 25 Gennaio 2022

Un'immagine del fumetto Arpad Weisz e il littoriale.



È tutto pronto per l’avvio delle iniziative organizzate a Santarcangelo in occasione della Giornata della Memoria per le Vittime della Shoah, 77° anniversario dall’apertura dei cancelli di Auschwitz.



Nel giorno della ricorrenza, giovedì 27 gennaio, si svolgeranno tre iniziative: alle ore 9 la commemorazione istituzionale alla targa dedicata ai deportati presso lo Sferisterio, con il sindaco Alice Parma, l’Anpi e le associazioni combattentistiche, alla presenza di tre classi quinte della scuola primaria Pascucci.



In mattinata è in programma anche l’incontro della storica Simona Salustri con alcune classi della scuola media Franchini, a cura dell’Anpi di Santarcangelo, mentre nell’ambito del progetto “Femí – Bambini della Costituzione”, l’associazione Supernova Santarcangelo proporrà a tutte le scuole primarie un video ispirato alle tante esperienze raccontate sulla deportazione, pensato per i più piccoli in collaborazione con l’Anpi.



Sempre giovedì 27 gennaio, alle ore 21 in biblioteca, si svolgerà infine un incontro di approfondimento sulla mostra “Árpád Weisz, una storia di sport e razzismo”, alla presenza di Matteo Matteucci – autore del fumetto “Arpad Weisz e il Littoriale” (Edizioni Minerva) da cui è tratta la mostra – e di Francesca Panozzo, dottoressa in Storia Contemporanea e referente dell’Aula Didattica del Museo ebraico di Bologna.



Realizzata dal Museo ebraico di Bologna a partire dal volume a fumetti, la mostra illustra la vicenda dell’allenatore ebreo ungherese, che dopo i successi sulle panchine di Inter e Bologna – compresi tre scudetti – è costretto a lasciare l’Italia con l’entrata in vigore delle leggi razziali, per poi essere deportato ad Auschwitz dove muore nel 1944. Promossa da Amministrazione comunale, fondazione FoCuS, biblioteca Baldini, Museo ebraico di Bologna ed Edizioni Minerva, la mostra è visitabile fino al 20 febbraio negli orari di apertura della biblioteca (lunedì, martedì e giovedì dalle 13 alle 19, giovedì anche dalle 21 alle 23, mercoledì, venerdì e sabato dalle 8,30 alle 19,00). Per partecipare alle iniziative della Baldini sono necessarie la Certificazione verde Covid-19 rafforzata (super green pass) e la mascherina modello Ffp2.



Sabato 29 gennaio spazio invece alla musica con il ritorno del gruppo “Siman Tov Quintet”, protagonista di un concerto di musica klezmer in apertura della rassegna “Musica Maestri!”, promossa dalla scuola comunale di musica Giulio Faini. Alle ore 21 presso il teatro Lavatoio saliranno sul palco Fabrizio Flisi (pianoforte), Tiziano Paganelli (fisarmonica), Federico Lapa (percussioni), Gioele Sindona (violino e voce) e Stefano Bertozzi (clarinetto).



Dopo un’esibizione degli studenti della scuola, il quintetto – attivo da oltre 15 anni – proporrà un repertorio di musiche della tradizione ebraica intervallate da letture sulla Shoah: un viaggio fra musica e parole per riflettere su quanto accaduto nei campi di concentramento durante la seconda guerra mondiale. Il biglietto d’ingresso è 12 euro (ridotto a 10 euro per under 12, over 65 e persone disabili) ed è consigliata la prenotazione al numero 328/7094349, anche con un messaggio WhatsApp. Per partecipare sono necessarie la Certificazione verde Covid-19 rafforzata (super green pass) e la mascherina modello Ffp2.



L’ultimo appuntamento per la Giornata della Memoria 2022 è nuovamente in biblioteca: sabato 5 febbraio alle ore 15,30, infatti, alla Baldini sarà proiettato il film “Il pianista” di Roman Polański nell’ambito della rassegna “Cinema e psicanalisi” a cura di Maurizio Cottone, Francesca Baldini e Massimo Eusebio.



Le iniziative per la Giornata della Memoria sono organizzate con il coordinamento del Comitato cittadino antifascista, tavolo di lavoro presieduto dal sindaco Alice Parma che riunisce Amministrazione comunale, Anpi e associazioni combattentistiche del territorio, istituti culturali, enti pubblici, scuole e forze politiche locali.