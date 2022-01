Olimpiadi Invernali di Pechino, c'è anche Alex Pagnini da Gradara nei 118 azzurri

Sport

Gradara

| 14:17 - 25 Gennaio 2022

Il frenatore Alex Pagnini dietro al pilota Mattia Variola (Foto IBSF e Viesturs).



Sono 118 gli atleti dell’Italia Team impegnati ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022. Nella rassegna a cinque cerchi che prenderà il via in il 4 febbraio ci saranno 46 azzurre (il 39% dell’intera spedizione) e 72 azzurri in gara in 14 delle discipline in programma fino al 20 febbraio. Numeri simili a quelli di PyeongChang 2018, quando in Corea l’Italia fu rappresentata da 122 atleti (48 donne e 74 uomini).

Per quanto riguarda il bob vedremo la seguente line-up: per il bob a 2 maschile Patrick Baumgartner (27 dicembre 1994, GS Fiamme Azzurre) assieme a Robert Gino Mircea (9 agosto 1999, Bob Club Cortina). Nel bob a 4, nel primo team, oltre al solito Patrick Baumgartner, saranno al via il romagnolo Lorenzo Bilotti (21 settembre 1994, GS Fiamme Oro), Eric Fantazzini (27 aprile 1996, CS Carabinieri) e Alex Verginer (3 ottobre 1994, CS Esercito).

Nel team 2 vedremo in azione Robert Gino Mircea, quindi José Delmas Obou (25 ottobre 1991, Bob Club Cristallo), Alex Pagnini (25 aprile 1994, Bob Club Cortina) di Gradara studente di Scienze Motorie all’Università di Urbino, e Mattia Variola (17 maggio 1995, GS Fiamme Azzurre). La riserva sarà Costantino Ughi (21 aprile 1991, CS Aeronautica Militare).

"Sono molto contento ed orgoglioso di far parte di questa avventura - esclama Alex Pagnini dal ritiro azzurro a Roma: la partenza per Pechino è prevista per il 7 febbraio - per me è la prima Olimpiade, i sacrifici che ho fatto sono stati ripagati e sono orgoglioso di poter difendere i colori dell'Italia. La gara si articola su due giorni, quattro manches divise in due giorni: il 19 e il 20 febbraio. L'obiettivo? Piazzarci nei primi venti".



Sul fronte femminile, invece, non avremo equipaggi nel bob a 2, vista la mancata qualificazione, ma Giada Andreutti (16 febbraio 1995, CS Aeronautica Militare). sarà comunque al via del monobob per tenere alto il nome dell’Italia.

Le gare di bob scatteranno domenica 13 febbraio con il monobob femminile, quindi nella giornata successiva si passerà al bob a 2 maschile, prima di aprire le danze per quello femminile (18 febbraio), mentre il bob a 4 chiuderà il programma il 19 e 20 febbraio.

Per la pattuglia italiana, oggettivamente, non ci sono particolari sogni di gloria in vista della trasferta cinese. Per Patrick Baumgartner in stagione il migliore risultato è stato un 13° posto nel bob a 2, con un decimo nel bob a 4. Anche sul fronte femminile, Giada Andreutti cercherà di fare bella figura nel monobob, dopo il sesto posto centrato nell’ultima tappa di Coppa del Mondo, ma le rivali che si troverà di fronte saranno davvero temibili.