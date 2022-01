Ecco i tre progetti solidali vincitori del premio da 40.000 euro di Banca Malatestiana

Attualità

Rimini

| 14:16 - 25 Gennaio 2022

I premiati.



Questa mattina (martedì 25 gennaio) si è tenuta a Palazzo Ghetti, sede generale di Banca Malatestiana, la cerimonia di premiazione dei tre progetti solidali vincitori del “Bando Natale Insieme Solidale “, indetto da Banca Malatestiana lo scorso settembre. I vincitori dell’edizione 2021, ADA Onlus con il progetto “Sistema Gigenius “,La Girandola Onlus con il progetto “Allegria in Chirurgia Pediatrica” e AISM Rimini con il progetto “ Un mondo libero dalla sclerosi multipla “, si sono aggiudicati il premio di 40mila euro ciascuno, da destinare alla realizzazione del progetto presentato.



A fare gli onori di casa il Presidente della Banca Enrica Cavalli assieme al Direttore Generale Paolo Lisi, che hanno consegnato i premi ai referenti delle associazioni vincenti, i cui progetti sono stati scelti direttamente dai Soci della Banca tramite una votazione avvenuta quest’anno in modalità on-line.



Il concorso, giunto alla sua terza edizione, è volto a sostenere progetti di utilità sociale, solidarietà e sostenibilità ambientale a beneficio di tutti. “Con grande orgoglio portiamo avanti questa iniziativa che in sole due edizioni ha già restituito al territorio oltre 250mila euro e sostenuto sette importanti progetti. Viviamo in un territorio dove l’associazionismo è molto diffuso e supportato – dichiara il presidente di Banca Malatestiana Enrica Cavalli - C’è grande sensibilità da parte di tutti e sono tantissime le persone che si impegnano e si prestano quotidianamente per queste realtà di così grande valore per i territori in cui operano. Ogni anno le domande sono tante e tutte meritevoli; ogni volta diventa più difficile restringere la scelta e selezionare i progetti finalisti".