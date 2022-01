Riccione, nasce l'unità di gestione dei progetti legati al pnrr

Attualità

Riccione

| 14:14 - 25 Gennaio 2022

Municipio di Riccione.

Riccione avrà la sua "Unità di gestione progetti Pnrr", un gruppo di lavoro trasversale a tutti i settori dell'Ente che dovrà intercettare i contributi europei, predisponendo le schede dei progetti da proporre a finanziamento. Le sei aree di intervento del pnrr sono la transizione verde, la trasformazione digitale, la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, la coesione sociale e territoriale, salute e resilienza economica, sociale e istituzionale, le politiche per le nuove generazioni, l'infanzia e i giovani. Riccione ha così deciso di creare un'unità specifica per lo sviluppo e la gestione dei progetti per il pnrr, convogliando specifiche competenze sui temi del sociale, del bilancio, digitalizzazione, urbanistica e lavori pubblici.