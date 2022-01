Poggio Torriana, gli eventi teatrali della rassegna "Mentre vivevo"

Eventi

Poggio Torriana

| 14:02 - 25 Gennaio 2022

Immagine promozionale di "Mentre vivevo".



"Mentre Vivevo", rassegna di teatro e arti del contemporaneo, curata da quotidianacom con il sostegno del Comune di Poggio Torriana e ospitata nella Sala Teatro (via Costa del Macello, 10) presenta la sua seconda parte di programmazione che andrà dal 30 gennaio al 25 aprile 2022 «L'immagine che abbiamo scelto per questa settima edizione di Mentre Vivevo, una lepre che si porta in salvo su una nuvola (forse sfuggendo alla mira di un cacciatore), vuole rappresentare la necessità di "metterci in salvo", di trovare uno spazio collettivo che, vissuto responsabilmente, ci sottragga ai timori e all'isolamento che la pandemia di questi ultimi due anni ha indotto – spiegano Paola Vannoni e Roberto Scappin di quotidianacom –. La condivisione di un'esperienza culturale, l'incontro e la riflessione, lo scambio e il confronto, sono momenti irrinunciabili soprattutto in questo tempo incerto e carico di interrogativi sul futuro. Mentre Vivevo è una pausa settimanale nel flusso della quotidianità, un tempo dedicato a nutrire di consapevolezza e conoscenza una realtà in cui ognuno merita di essere protagonista con la propria unicità e i propri sogni».



«L'amministrazione comunale di Poggio Torriana è lieta di proseguire il percorso di collaborazione con quotidianacom attraverso il supporto della settima edizione di Mentre Vivevo, una rassegna originale e mai scontata che negli anni ha avuto un buon riscontro di critica e pubblico – sottolinea Ronny Raggini, sindaco di Poggio Torriana e assessore alla cultura –.Nonostante le incertezze legate alla pandemia, riteniamo importante coltivare questi spazi di condivisione sociale e culturale capace di stimolare lo sguardo sulla realtà. Si parte domenica prossima con una proiezione dedicata al Giorno della Memoria, tra le novità di quest'anno anche un appuntamento dedicato al 25 aprile che si terrà al Giardino delle Pietre Recuperate a Torriana. Cogliamo l'occasione per augurare a Paola e Roberto un buon lavoro e per invitare tutti a seguire la nostra rassegna».



L'avvio è per domenica 30 gennaio per un contributo alla Giornata della Memoria con la proiezione del film documentario di Andrè Heller e Othmar Schmiderer "L'angolo buio - la segretaria di Hitler", la ragazza che servì Hitler fino alla fine e non si perdonò mai di non aver visto il Male. Dal 1942 al 1945 Traudl Junge è stata la segretaria di Adolf Hitler: si tratta della confessione dell'ultima testimone vivente dell'entourage del Führer, che davanti alla cinepresa si confessa senza cercare alibi o assoluzioni. Andrè Heller la convinse a raccontare la sua incredibile storia prima che morisse, nel 2002, pochi mesi dopo questa testimonianza.



Domenica 13 febbraio torna il teatro con "Mariti", una produzione di Drama Teatro che insieme ad Alma è parte del progetto "D'umanità l'attore" realizzato in collaborazione con Compagnia Cantharide e Teatro Patalò. La lettura scenica per la regia di Francesco Pennacchia lo vede insieme a Gianluca Balducci e Stefano Vercelli esplorare la vicenda di tre uomini in crisi dopo l'improvvisa e prematura scomparsa di un amico. Tre seri professionisti diventano quindi tre goliardi molesti e ubriachi che, rimanendo insieme, per un impulso di ribellione verso qualcosa che non riescono a definire, decidono di mandare al diavolo tutto. Mogli, figli, lavoro, per un momento non esistono più. Solo per un momento però. Niente è definitivo, tutto ricomincia. Il lavoro si ispira al film capolavoro di John Cassavetes "Husbands", nell'esplorazione di quei temi e nel realizzare un ritratto spietato e insieme ironico della mascolinità in crisi.



Domenica 27 febbraio la rassegna ospita "Surrealismo Capitalista", lo spettacolo Segnalazione Speciale Premio Scenario 2021. Il Premio, nato nel 1987, ha scopo di valorizzare nuove idee, progetti e visioni di teatro per la ricerca e l'inclusione sociale delle giovani formazioni. "Surrealismo Capitalista" è un progetto del Collettivo Baladam B-side composto da Nina Lanzi, Giacomo Tamburini e Tony Baladam e mette in scena un compendio di derive della società odierna, utilizzando il Capitale come correlativo oggettivo di una condizione umana sempre più superficiale e rarefatta. In scena i due attori e un'attrice fanno e dicono cose, in onore del grande Dio del Capitale.



Domenica 6 marzo un omaggio di Scenari Visibili al drammaturgo Antonio Tarantino (scomparso nel 2020) con il "Vespro della Beata Vergine", pièce della raccolta "Quattro atti profani", straordinaria tetralogia di ispirazione religiosa, tragica e grottesca narrazione di un mondo di antieroi commoventi e strazianti. La poetica di Tarantino si lega irrimediabilmente al disincanto, all'ironia, alla lucidità beffarda della sua visione politica e esistenziale, che nei suoi lavori diventa una graffiante fotografia della dimensione sociale collettiva e personaggi che sono come anime eternamente ferite, sconfitte ma disperatamente vive. In scena Dario Natale "si carica sulle spalle tutta la forza interpretativa, squassante, delle parole tarantiniane".



Domenica 20 marzo un appuntamento dedicato all'universo femminile, quindi consigliato agli uomini, con la scrittrice e giornalista Lia Celi, per una conversazione brillante e senza veli che prende spunto da due testi dell'autrice: "Quella sporca donnina" e "A pari merito". Un viaggio nella storia tra donne spregiudicate che fanno paura e affascinano, perché distruggono le norme del vivere civile; e una storia che racconta anche ai giovani la lotta per l'uguaglianza, l'emancipazione e l'integrazione. Con incursioni e letture nei testi dell'autrice per affrontare con intelligenza e ironia gli stereotipi di genere.



Lunedì 25 aprile, per la Festa della Liberazione, Mentre Vivevo si trasferisce all'aperto nel suggestivo Giardino delle Pietre recuperate di Torriana. "Trionferà" è un progetto che si ispira al libro "La Trionferà" di Massimo Zamboni, uno degli scrittori italiani dotati di più stile personale. È stato chitarrista e principale compositore dei CCCP e dei successivi CSI, musicalmente è considerato uno dei padri del punk rock e del rock alternativo italiani. Un collettivo di artisti renderà omaggio a questa giornata in un'alternanza di letture tratte dal libro di Zamboni. Il testo è la rievocazione, da sinistra, dell'esistenza storica di un mondo che oggi sembra quasi fantastico. Ecco così un'antologia di personaggi e di situazioni che, seppur scoperti dalle ricerche dell'autore, ci sembra di conoscere benissimo.



Inizio spettacoli ore 17.30 - 25 aprile ore 17. Consigliata la prenotazione: 327 119 2652 anche tramite Whatsapp.