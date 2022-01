Morciano: Tullio Solenghi porta in scena uno spettacolo dedicato a Woody Allen

Eventi

Morciano

| 13:51 - 25 Gennaio 2022

Tulio Solenghi.



La stagione teatrale 2022 a Morciano di Romagna prende avvio sabato 29 gennaio ore 21.15 al rinnovato Auditorium della Fiera: Tullio Solenghi porta in scena "Dio è morto e neanche io mi sento tanto bene", un connubio di prosa e musica che presenta "le parole del genio Woody Allen immerse nella sua musica", come spiega il sottotitolo.



Tullio Solenghi sarà protagonista sul palco con la lettura di alcuni esilaranti brani tratti dai libri di Woody Allen, accompagnato dalle musiche che hanno caratterizzato i suoi film più significativi, eseguite dal vivo dal Nidi Ensemble diretto da Alessandro Nidi.



Si passerà così dai Racconti Hassidici alla parodia delle Sacre Scritture tratti da Saperla Lunga allo spassoso Bestiario tratto da Citarsi Addosso, intervallati da brani di George Gershwin, Tommy Dorsey, Dave Brubeck, con uno speciale omaggio al mentore di Woody, il sommo Groucho Marx, evocato dalla musica Klezmer. Una serata in cui, in rapida carrellata, si alterneranno suoni e voci, musica e racconto in un'alternanza di primi piani a comporre un "montaggio" divertente e ipnotico.



Inizio spettacolo ore 21:15





INFO E BIGLIETTERIA Apertura extra della biglietteria per la settimana dal 24 al 29 gennaio (24 gennaio ore 16-18.30, 26 gennaio 9.30-11, 27 gennaio 9.30-12.30, 28 gennaio dalle 16 alle 18.30). La biglietteria presso la Biblioteca comunale "G. Mariotti" di Morciano di Romagna, via Pascoli 32, è aperta nei seguenti orari: lunedì e venerdì dalle 16:00 alle 18:30; mercoledì dalle 9:30 alle 12:00.



I biglietti sono acquistabili presso l'Auditorium il giorno dello spettacolo a partire da due ore prima dell'inizio dello spettacolo.



Prevendita on line www.vivaticket.it e nelle rivendite autorizzate Vivaticket.



Prenotazioni via e-mail scrivendo all'indirizzo morciano@ater.emr.it



I biglietti prenotati dovranno essere tassativamente ritirati entro un'ora prima dell'inizio dello spettacolo, pena l'annullamento della prenotazione.