Coriano, palazzetto dello sport al gelo ancora per una settimana

| 13:42 - 25 Gennaio 2022

Il Palasic di via Piane a Coriano.

L'amministrazione comunale di Coriano, attraverso l'Ufficio Lavori Pubblici, ha inviato questa mattina (martedì 25 gennaio) una comunicazione a tutte le società sportive che utilizzano il Palasic di via Piane, interessato da un guasto all'impianto di riscaldamento, fatto che ha causato le legittime proteste delle società che si allenano all'interno del palazzetto.



L'amministrazione comunale, con la lettera di risposta, spiega che l'intervento definitivo di riparazione richiede delle tubazioni speciali, il cui arrivo potrebbe tardare più del previsto. "Per questo motivo – si legge nella lettera – verrà adottato un sistema provvisorio di collegamento che permetta il funzionamento dell'impianto nell'immediato consentendo così alle società sportive di proseguire l'attività nel più breve tempo possibile". Il ripristino provvisorio del riscaldamento avverrà entro una settimana, mentre l'intervento definitivo sarà effettuato a primavera inoltrata. "Si è trattato di un guasto occulto – spiega l'assessore ai Lavori pubblici Roberto Bianchi - completamente al di fuori dell'ordinaria manutenzione per il quale sono state subito reperite le risorse economiche necessarie pari a circa 30mila euro. Intanto interveniamo provvisoriamente a nostre spese anche sull'immediato per assicurare il prosieguo delle attività, garantite peraltro già da tempo per i più piccoli presso la palestra della scuola media Gabellini".