Scritte no vax sulla sede della Regione: "Bonaccini nazista"

| 13:30 - 25 Gennaio 2022

Le scritte apparse sui muri della sede dell'assemblea regionale.





Nella notte tra lunedì e martedì (24-25 gennaio) ignoti hanno imbrattato una delle torri di viale Aldo Moro, sede dell'assemblea regionale dell'Emilia Romagna, con scritte no vax: "Bonaccini nazista, Lepore (sindaco di Bologna) nazista, Green Pass ricatto nazista. I vaccini uccidono".



L'episodio è stato condannato dal gruppo del Pd in assemblea legislativa. "Avviene ad appena due giorni dal 27 gennaio, giornata in cui tutto il mondo si ferma a ricordare i crimini perpetuati dai veri nazisti contro l’umanità e il popolo ebraico. Non accettiamo insulti vergognosi di questo stampo al Presidente Bonaccini, al Sindaco Lepore e a tutti gli amministratori pubblici che stanno lavorando per arginare gli effetti della pandemia sul benessere dei cittadini. Siamo solidali con le vittime di gesti intimidatori come questo e con tutti coloro che, per professione, ruolo o semplicemente senso civico, difendono la scienza e la salute delle persone".