Miramare, residenti segnalano il pusher: arrestato

Attualità

Rimini

| 13:32 - 25 Gennaio 2022

La droga e parte dei soldi sequestrati.



Nei giorni scorsi un 25enne italiano è stato arrestato a Miramare, a seguito del sequestro effettuato presso la sua abitazione di 11 dosi di cocaina (peso totale 5,4 grammi), di materiale per il confezionamento delle dosi e 450 euro in contanti.L'arresto è stato convalidato dal gip, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Le indagini della polizia municipale sono partite invece a seguito di segnalazioni dei residenti: tramite appostamenti e pedinamenti, la squadra di polizia giudiziaria ha verificato i movimenti del giovane e soprattutto gli incontri frequenti con soggetti tossicodipendenti noti alle forze dell'ordine.