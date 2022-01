Sport vietato ai giovani senza super Green Pass: società in protesta

Attualità

Rimini

13:14 - 25 Gennaio 2022

"Davanti alle discriminazioni non si può mai tacere", esordisce così il consigliere regionale della Lega Matteo Montevecchi in un post pubblicato sui social, dove continua argomentando: "Una grossa fetta di giovanissimi è costretta ad abbandonare l'attività sportiva a causa del Super Green Pass. Molte polisportive sul territorio stanno lanciando moniti per chiedere di mettere fine a questa situazione sempre più assurda. Siamo giunti alla libertà a tempo, alla libertà subordinata perfino per allenarsi e fare del sano sport per tutti coloro che hanno più di 12 anni".



"Sarebbe ora di ammettere che non vi è nulla di sanitario in queste misure, a maggior ragione se parliamo dei giovanissimi, coloro che statisticamente rischiano meno in assoluto con il Covid", aggiunge Montevecchi, che prosegue: "In Italia siamo riusciti a fare peggio rispetto a qualsiasi altro paese. Rischiare di compromettere il benessere psico-fisico degli adolescenti è l'apice della follia. Non potete togliere lo sport a questi giovani, non potete negare loro questa opportunità per la loro crescita e salute".



Montevecchi ribadisce il suo sostegno alle polisportive e società del territorio che chiedono la rimozione della misura, che, attacca, "ha il solo scopo di penalizzare, discriminare i ragazzi, nonché di instillare nella mentalità comune una nuova idea di società e di libertà, diversa da quella in cui credo ancora e che voglio difendere".