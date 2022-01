Raffica di furti nei negozi e prelievi con le carte ai bancomat, sgominata la banda

Cronaca

Rimini

| 12:38 - 25 Gennaio 2022

Foto di repertorio.



Una 21enne residente nel riminese è stata sottoposta a un provvedimento di custodia cautelare ai domiciliari, nell'ambito di un'indagine dei Carabinieri di Numana su una banda, formata da quattro ragazze, responsabile di furti e di prelievi al bancomat con le carte di credito o le carte bancomat sottratte. Altre tre ragazze sono indagate: le ipotesi di reato sono il furto aggravato in concorso e l'indebito utilizzo di carte di credito. A loro carico almeno tredici furti compiuti in diverse province del Nord e Centro Italia, dal luglio al settembre 2021. Dalle indagini è stato ricostruito il modus operandi delle giovani: entravano nei negozi, distraendo titolari e commesse, portando via i portafogli - lasciati ad esempio dietro la cassa - e scappando a bordo di un'automobile noleggiata, una Opel Corsa grigia. Con le carte trovate nei portafogli effettuavano prelievi al bancomat, sei appunto quelli accertati.