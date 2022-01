Riccione, le attività della ludoteca A-Social Space hanno coinvolto 130 studenti

Attualità

Riccione

| 11:08 - 25 Gennaio 2022

Immagine di repertorio.

Uno sportello d'ascolto e uno spazio-rifugio dove esprimere liberamente i disagi legati al web, alle dipendenze da gaming e da gioco d'azzardo. A distanza di 4 mesi dall'apertura avvenuta lo scorso 25 settembre, 130 studenti di scuola media hanno partecipato attivamente alle attività di informazione e supporto di A – Social Space, la ludoteca frutto della progettazione dei Piani di Zona tra l'U.O. Dipendenze Patologiche Ausl Romagna e il Distretto di Riccione. In particolare gli operatori sanitari dello spazio che si trova a Riccione in via Mantova 6, hanno svolto 12 interventi mirati nei confronti di giovani studenti che necessitavano di particolare sostegno. " L'epidemia da Covid non ha interrotto il nostro lavoro - afferma Elisa Zamagni Psicologa Psicoterapeuta U.O. Dipendenze Patologiche RN - dalla attivazione della ludoteca abbiamo aperto le porte alle scuole del territorio con iniziative di informazione e prevenzione rivolte agli adolescenti e agli insegnanti in triplice modalità, ossia in presenza a scuola, on line e nella nostra sede. In questi mesi scanditi dalla pandemia riscontriamo giovani sempre più competenti sul piano tecnologico ma molto disorientati nella consapevolezza dei rischi legati al web e ai fenomeni del gioco d'azzardo. Con tante lezioni ancora in DAD e poche relazioni sociali - prosegue Zamagni - è fondamentale presidiare il mondo digitale, garantendo ai ragazzi spazi di confronto con adulti competenti e credibili, in grado di mettersi in discussione per andare loro incontro".

Oltre al coinvolgimento degli studenti di scuola media durante la fascia del mattino, l'attività degli operatori verrà estesa entro l'anno agli alunni delle scuole sia elementari che superiori con la possibilità di fissare appuntamenti mirati al pomeriggio dove ricevere i ragazzi per problematiche specifiche, dalla scarsa integrazione con i coetanei a comportamenti a rischio legati a dipendenze. Operativo inoltre il venerdì pomeriggio lo sportello di consulenza legale e psicologica.



" L'apertura della ludoteca di via Mantova nel locale dato in comodato gratuito dall'amministrazione - dichiara il vice sindaco e assessore ai Servizi alla persona, Laura Galli - si è rivelato un valido aiuto per supportare e intercettare i segnali di disturbo e difficoltà che gli studenti si trovano ad affrontare dopo due anni di pandemia. Si tratta di un punto di riferimento facilmente accessibile e di contatto diretto dove ragazzi e le ragazze possono parlare apertamente dei propri problemi. Come amministrazione proseguiremo nel solco tracciato i mesi scorsi per incentivare le passioni dei giovani, facendone emergere talenti, e soprattutto, voglia di ridere e stare assieme come la buona esperienza delle band musicali del territorio che hanno avuto la possibilità di cantare e suonare alla ex fornace e in piazzale Ceccarini. A febbraio partiranno due cicli di incontri dedicati a genitori, educatori e ragazzi in ludoteca su strumenti digitali e dipendenze, colgo l'occasione di invitare chi avesse necessità di sapere o capire come risolvere certe problematiche uscendo dall'isolamento e, se necessario, chiedendo aiuto".



Il 15 febbraio con l'iniziativa Replay partirà il primo di cinque incontri dedicati ai giovani tra i 14 e 25 anni sui temi dell'azzardo on line, del gaming e relazione con il digitale con inizio alle ore 16.

Le date dei successivi incontri sono: 8 marzo, 22 marzo, 4 aprile, 5 maggio. La stessa iniziativa dedica ulteriori cinque incontri formativi rivolti a genitori, educatori e insegnanti a partire dal 14 febbraio alle ore 20.30. A seguire: 7 marzo, 21 marzo, 4 aprile, 5 maggio.

L'iscrizione ai corsi è gratuita e obbligatoria, i corsi sono in presenza e a numero chiuso. Per iscriversi inviare mail a giulia.rotatori@auslromagna.it o contattare il numero 3381079109.

Accesso consentito con Green pass rafforzato.

Gli incontri sono inseriti nel programma attuativo 2020 del Piano di Zona per la salute e il benessere sociale del Distretto di Riccione 2018 - 2020. A-Social Space è un luogo fisico ma anche un sito web con sezioni distinte rivolte a adolescenti, educatori, insegnanti, genitori.