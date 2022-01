Calcio, il portiere Carnesecchi e l'attaccante Zaccagni convocati dal Ct Mancini

Sport

Rimini

| 19:35 - 24 Gennaio 2022

Carnesecchi con la maglia della Cremonese (foto dalla pagina Facebook del club).

Ci sono due riminesi doc nella lista dei convocati in Nazionale dal Ct Roberto Mancini per lo stage di tre giorni a Coverciano da mercoledì 26 a venerdì 28. Si tratta del portiere riminese in forza alla Cremonese ma di proprietà dell'Atalanta Marco Carnesecchi - classe 2000 - già nella Under 21:; l'altro è l'attaccante bellariese Mattia Zaccagni, ex Verona e ora alla Lazio.. La tre giorni è l'unico spazio che il ct dell'Italia è riuscito a strappare, nella pausa per le nazionali in cui la sua non gioca, ma deve prepararsi fisicamente e mentalmente alla sfida decisiva verso Qatar 2022, prima alla Macedonia e poi in caso di vittoria a una tra Portogallo e Turchia.

Sono 35 azzurri, e potranno anche crescere di numero, che si ritroveranno da mercoledì alla casa della nazionale, a Firenze. Tornerà a scoprila dopo tre anni Mario Balotelli, comparso nelle prime convocazioni di Mancini - che lo allenò e rimproverò al City - e poi di nuovo sparito dai radar azzurri negli anni di Brescia e Monza. In Turchia, con Montella allenatore, quello che doveva essere il crack azzurro sembra essersi ritrovato: Mancini lo ha seguito a distanza, ne ha parlato con Montella al telefono nei giorni scorsi, e ora ha deciso di dargli un'altra chance.

La linea giovane che tanto piace a Mancini stavolta premia Marco Carnesecchi, portiere della Cremonese e dell'Under 21, il 18enne difensore Atalanta, Giorgio Scalvini, e poi due promesse del centrocampo, Davide Frattesi del Sassuolo e Samuele Ricci dell'Empoli, e Nicolò Fagioli, 20enne scuola Juve in prestito alla Cremonese. In lista un altro ex biancorosso, Stefano Sensi. Ecco la lista.

Portieri: Marco Carnesecchi (Cremonese), Alessio Cragno (Cagliari), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Genoa).

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Davide Calabria (Milan), Giorgio Chiellini (Juventus), Mattia De Sciglio (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Alessandro Florenzi (Milan), Luiz Felipe (Lazio), Gianluca Mancini (Roma), Luca Pellegrini (Juventus), Giorgio Scalvini (Atalanta), Rafael Toloi (Atalanta).

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Nicolò Fagioli (Cremonese), Davide Frattesi (Sassuolo), Manuel Locatelli (Juventus), Matteo Pessina (Atalanta), Samuele Ricci (Empoli), Stefano Sensi (Inter), Sandro Tonali (Milan).

Attaccanti: Mario Balotelli (Adana Demirspor), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Joao Pedro (Cagliari), Giacomo Raspadori (Sassuolo), Gianluca Scamacca (Sassuolo), Mattia Zaccagni (Lazio), Nicolò Zaniolo (Roma).