Aggiornamento epidemia Covid San Marino: 1137 casi e un decesso nell’ultima settimana

Attualità

Repubblica San Marino

| 18:53 - 24 Gennaio 2022

Covid San Marino, i dati del 24gennaio 2022.

L’Istituto per la Sicurezza Sociale comunica l’aggiornamento delle infezioni da COVID-19 e l’andamento della campagna vaccinale, a San Marino, registrati nell’ultima settimana dal 17 al 23 gennaio 2022.



Nell’ultima settimana sono stati eseguiti 4.673 tamponi, a fronte di 1.137 nuovi casi (tasso di positività su base settimanale al 24,33%), 1.070 guarigioni e 11 ricoveri (di cui 3 in Terapia Intensiva).

Sono 6 le persone ricoverate in Ospedale, di cui 2 in Terapia Intensiva e 4 nelle stanze di isolamento, mentre sono 1.580 le persone seguite a livello domiciliare. Sono inoltre 492 le persone in quarantena.



Rispetto al precedente aggiornamento del 21 gennaio scorso, si segnala purtroppo il decesso di una sammarinese di 92 anni positiva al virus SARS-CoV-2. Il Comitato Esecutivo, a nome degli operatori dell’ISS e della Segreteria di Stato per la Sanità, esprime vicinanza e profondo cordoglio ai familiari, parenti e amici.



Campagna vaccinale antiCOVID



Il totale delle vaccinazioni registrate a San Marino dall’inizio della Campagna è di 62.869 di cui 23.848 persone vaccinate con la prima dose e 25.736 con la seconda dose o con la dose unica. Il 51,4% dei vaccinati sono femmine e il 48,6% sono maschi.

Ha completato il ciclo di immunizzazione primario l’79,21% della popolazione vaccinabile residente con o più di 5 anni.

Sono 15.252 le persone che hanno ricevuto la dose di richiamo (booster), pari al 50,38% della popolazione residente vaccinabile con o più di 12 anni.