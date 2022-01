L’Arena della Regina parte in quarta per l’estate: il 23 luglio fa tappa a Cattolica Achille Lauro

Eventi

Cattolica

| 17:46 - 24 Gennaio 2022

Achille Lauro a Cattolica.

Achille Lauro sarà in concerto il 23 luglio all'Arena della Regina di Cattolica, una tappa che sostituirà quella di Cesena, prevista a maggio. Viene infatti annunciato che la data cesenate al nuovo Teatro Carisport non si potrà tenere a causa delle limitazioni di capienza dovute al Covid. Tutto spostato a Cattolica e i biglietti di Cesena saranno validi per il concerto nella sede cattolichina. I biglietti in vendita su Ticketone. Info pulp concerti 32900580.



Ma non è tutto: da venerdì 11 febbraio sarà disponibile Lauro- Achille Idol Superstar, nuova edizione dell’album Lauro, già disponibile in preorder.



7 nuove bonus track concludono l’ultima opera, naturale prosecuzione evolutiva del percorso fatto con 1969, dell’artista più iconico e discusso degli ultimi anni. Tra queste, "Domenica" – il brano che l'artista porterà in gara al settantaduesimo Festival di Sanremo.