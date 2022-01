Con la raccolta dei tappi di plastica ‘Tutto Zoo’ dona 1.500 euro per assistere cani per disabili

Attualità

Rimini

| 15:43 - 24 Gennaio 2022

Lo staff di Tutto Zoo.

Puppy Walker è l’Associazione Onlus di Selvazzano, in provincia di Padova, Scuola che si occupa all’addestramento di cani per ipovedenti e non vedenti, cani da assistenza per altre disabilità.

Da anni Tutto-Zoo sostiene l'Associazione donando il ricavato della vendita dei tappi di plastica che raccoglie all'ingresso dei punti vendita. Tutto questo è possibile grazie soprattutto al contributo dei loro clienti portando i tappi nei punti raccolta.

La raccolta tappi continua e l’obiettivo da parte dello Staff del Tutto-Zoo è quello di realizzare un’altra Area di sgambamento cani.