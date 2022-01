Calcio D, Tritium: arrivano l'ex bomber del Taranto D'Agostino e il difensore Talarico

Sport

Rimini

| 14:08 - 24 Gennaio 2022

L'attaccante Stefano D'Agostino a destra.



Nuovo colpo in entrata per la Tritium. Alla corte di Tricarico arriva il grande Stefano D'Agostino, attaccante classe 1992. Tra i professionisti ha collezionato numerose presenze con le maglie di Triestina, Catanzaro, Pontedera e Poggibonsi tra le altre. D'Agostino ha poi vestito anche le maglie di Unicusano, Lupa Roma e Campobasso, prima della sua memorabile esperienza con la gloriosa e storica divisa del Taranto. Con il club pugliese ha giocato per tre tagioni collezionando 5874 minuti e 72 presenze, il tutto condito da 41 gol, che conferiscono a Stefano lo status di ottavo marcatore di sempre nella storia del Taranto. Nelle ultime stagioni Stefano ha giocato in Serie D con Vado e Cynthialbalonga.

Altro arrivo è quello di Devis Talarico, difensore classe 1997 cresciuto nel Como. Talarico arriva a rinforzo del reparto difensivo dei biancocelsti dopo essersi allenato con la squadra negli ultimi giorni.

Si tratta di un difensore molto duttile e che può ricoprire diversi ruoli nella linea difensiva. Ha giocato in Serie D con Inveruno e Varese, prima di piombarsi nell'esperienza tra i professionisti con Arezzo e Sicula Leonzio, vantando all'incirca 40 presenze. Poi per Talarico, c'è stata l'esperienza Castellanzese, prima di giocare questa prima parte di stagione con la maglia del RG Ticino.

L'Alcione ha tesserato Nicolò Radaelli, portiere classe 2001, Nicolò è cresciuto nei settori giovanili di Inter e Cremonese. Nella stagione 2019/20 si è trasferito al Genoa, con cui ha disputato il campionato Primavera, mentre nell’ultimo anno e mezzo ha militato nelle fila del Pesara.