Santarcagelo: ultimi giorni per partecipare al bando per il servizio civile

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:00 - 24 Gennaio 2022

Servizio civile Santarcangelo.

Ancora pochi giorni per partecipare al bando del Servizio civile universale 2022: il termine per la presentazione delle domande, infatti, è aperto fino alle ore 14 di mercoledì 26 gennaio. Destinato a ragazzi e ragazze tra i 18 e i 28 anni, il Servizio civile rappresenta un’occasione di formazione e crescita personale, un’opportunità per mettersi in gioco facendo qualcosa per gli altri e il proprio Paese, una possibilità di acquisire conoscenze e competenze pratiche, un’esperienza utile da spendere in ambito lavorativo.

La domanda di partecipazione può essere presentata esclusivamente attraverso la piattaforma digitale https://domandaonline.serviziocivile.it, alla quale si accede con Spid, il Sistema pubblico di identità digitale: il progetto per il quale candidarsi potrà poi essere scelto attraverso un semplice sistema di ricerca. Per maggiori informazioni e per un aiuto nella scelta del progetto, è disponibile anche il sito www.scelgoilserviziocivile.gov.it.

I progetti del Servizio civile attivati a Santarcangelo sono quattro, per altrettanti posti disponibili, presso lo Sportello al Cittadino del Comune, la biblioteca Baldini, i Musei comunali e Santarcangelo Festival: tutti prevedono una durata annuale.

Il progetto “Sportelli digitali, cittadini connessi” dello Sportello al cittadino è pensato per potenziare i servizi di facilitazione digitale, garantendo a tutti pari opportunità di accesso e mettendo i cittadini in condizione di usufruire dei portali e dei servizi digitali degli enti pubblici, in modo agevole e progressivamente autonomo. L’operatore sarà chiamato, tra l’altro, a supportare i cittadini nell’utilizzo delle tecnologie digitali – in particolare per l’attivazione di Spid e l’utilizzo dei servizi online – e sarà coinvolto in apposite azioni di comunicazione.

“Biblioteche luoghi per la democrazia” si pone invece come obiettivo la valorizzazione delle biblioteche come luoghi ad accesso aperto, finalizzati al progresso della conoscenza e della cultura e come spazi di democrazia e partecipazione, nell’ambito di azione del programma Spacer – Spettacolo, cultura e ambiente in Emilia-Romagna. Alla Baldini, l’operatore sarà impiegato sia nel lavoro di gestione del materiale librario, sia nell’attività di assistenza diretta agli utenti.

S’intitola “Connessioni culturali: musei, teatri e patrimonio” il progetto a cui aderiscono i Musei comunali, ideato per contribuire a incrementare la fruibilità e la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale, con particolare attenzione ai giovani. Accoglienza, digitalizzazione dei documenti, comunicazione tradizionale e social, organizzazione di eventi, ricerche storiche e realizzazione di attività per le scuole sono solo alcune delle mansioni previste dal progetto.

“Teatro e cultura per riprenderci il futuro”, infine, intende favorire la diffusione della cultura artistica e teatrale sul territorio, con particolare attenzione al coinvolgimento e alla partecipazione dei giovani, portando avanti una riflessione sul rapporto tra arte, città e dimensione pubblica. Presso Santarcangelo Festival l’operatore svolgerà attività di comunicazione, archiviazione e catalogazione dei materiali, programmazione di spettacoli, rassegne e residenze creative, progettazione e realizzazione di laboratori per ragazzi.

Per tutti i dettagli sui progetti disponibili a Santarcangelo è possibile consultare anche la scheda dedicata sul sito del Comune: www.comune.santarcangelo.rn.it/servizi/cultura-turismo/servizio-civile-universale.