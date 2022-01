Calcio D, l'Athletic Carpi solleva dall'incarico il ds Giorgio Marinucci Palermo

Sport

Rimini

| 13:49 - 24 Gennaio 2022

Giorgio Marinucci Palermo (foto FB Athleticp Carpi).

La Società Athletic Carpi comunica di aver sollevato dall’incarico di Direttore Sportivo biancorosso Giorgio Marinucci. Un girone d’andata chiuso al di sotto delle aspettative considerando il valore iniziale della rosa, il progressivo peggioramento della classifica, l’urgenza di un programma chiaro di ampliamento e rafforzamento di una rosa assottigliata dalle partenze e dagli infortuni, hanno reso necessario un drastico cambio di direzione per non rischiare di compromettere un’intera stagione. Un provvedimento che vuole, in maniera contestuale, lanciare un segnale chiaro ed inequivocabile ad un gruppo di lavoro richiamato ad un immediato cambio di rotta.

Intanto il club ha annunciato di essersi assicurata le prestazioni sportive del tornante mancino classe, 2000, Leonardo Paolo Mastrippolito. svincolato dalla Vis Pesaro.