Riccione, due spacciatori arrestati grazie alla collaborazione dei cittadini

Cronaca

Riccione

| 13:08 - 24 Gennaio 2022

Immagine di repertorio.

Venerdì 21 gennaio, nel tardo pomeriggio, i Carabinieri della Stazione di Riccione hanno tratto in arresto in flagranza per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, due pregiudicati del posto. I militari, nell’ambito di una specifica attività d’indagine nata grazie alla collaborazione con i cittadini, hanno fermato i due giovani e a seguito di perquisizioni personali e domiciliari, hanno rinvenuto e sequestrati. 350 grammi di “hashish” e “marijuana”, la somma di circa 2mila euro in contanti e materiale per il confezionamento delle dosi. Per i due, nella mattinata del 22, sono stati convalidati gli arresti e uno dei due indagati è stato sottoposto agli arresti domiciliari, mentre l’altro è stato messo in libertà, in attesa del giudizio dibattimentale.