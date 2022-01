Un Sistema di Bonus: come un Casino Online può usare promozioni generose per attrarre i giocatori

Attualità

| 12:41 - 24 Gennaio 2022

La maggior parte dei casino online di tutto il mondo hanno tre tipi principali di bonus di partenza per i giocatori. Tuttavia, i siti web che garantiscono la sicurezza dei propri utenti non permettono mai di ritirare tali promozioni istantaneamente. Ecco come funziona questo sistema in un casino online affidabile.



Principali Tipi di Bonus nei Casino Online



Un bonus di deposito è un'offerta fornita per il trasferimento di denaro in un conto di casinò. Si ricarica il conto del casinò per 5 mila e si ottengono 2,5 mila, 5 mila, e altro ancora. Tutto dipende dalle condizioni di un particolare sito. Il più delle volte, i casinò offrono un bonus del 50 o del 100% dell'importo depositato. A volte può essere aumentato al 200 o anche al 300%. Inoltre, è possibile ricevere un tale bonus sul vostro secondo deposito.



A volte c'è anche un bonus senza deposito. Si tratta di fondi extra per il giocatore, che il casinò dà al giocatore senza riempire il bilancio di gioco. Il cliente si registra semplicemente sul sito e riceve immediatamente una sorpresa senza deposito. Tuttavia, l'importo della scommessa è abbastanza alto, quindi la probabilità di raccogliere il bonus con denaro reale è bassa.



Inoltre, è abbastanza facile incontrare un casino online con un bonus di giri gratis che può essere usato nelle slot popolari. Come per i bonus di deposito e senza deposito, i giri gratuiti sono accreditati sul tuo conto di gioco. Condizioni simili si applicano per trasformare i giri gratuiti in denaro reale: devono essere scommessi e devono essere soddisfatte diverse condizioni extra. Ogni casinò ha i suoi termini speciali anche per questo bonus.



Alcuni casinò danno anche dei bonus di rimborso come parte del denaro perso dal giocatore. Può essere anche solo un paio di punti percentuali o il 50% o più. Vale la pena menzionare il programma di fedeltà bonus. In breve, può essere un cashback aumentato, un incoraggiamento per un certo numero di vittorie, condizioni speciali e tornei per i clienti del programma di fedeltà, ecc. Questi incentivi, come una calamita, attirano i giocatori a rimanere in un particolare casino online il più a lungo possibile.



Come i Casino usano le scommesse



La chiave per l'utilizzo dei bonus sono le scommesse, che assicurano il mantenimento del principio del fair play. Una scommessa è il numero di scommesse che devi fare prima di poter prelevare dal tuo conto bonus. Se la scommessa è x20, significa che per ritirare le vincite dal bonus, il giocatore deve scommettere un importo che è 20 volte l'importo iniziale del bonus. Per capire come funziona la scommessa, possiamo fare un semplice esempio. Per esempio, il casinò dà un bonus di benvenuto di 100$ con una scommessa di x20. Si scopre che per ritirare questa somma, il giocatore deve scommettere 1.000$. Poiché la somma scommessa può diventare così alta, è necessario prestare attenzione a questo criterio in anticipo. Altrimenti, si rischia di perdere troppi soldi.



Perché I Casino Online Hanno Bisogno Di Scommesse?



Lo scopo principale della scommessa è quello di attrarre nuovi giocatori e permettere loro di giocare senza fare il loro deposito. Questa opzione è ottima per i nuovi giocatori, che sono desiderosi di iniziare a giocare per davvero ma non vogliono spendere i propri soldi. Le scommesse sono anche necessarie per combattere i cacciatori di bonus. In passato, alcuni casino online permettevano di ritirare i bonus senza scommettere o con una quantità minima di scommesse. Questo veniva usato dai cacciatori di bonus che si registravano in diversi siti solo per ottenere dei bonus. La giusta scommessa garantisce i principi del fair play sia per il giocatore che per il casinò. Se i requisiti del casinò sono troppo rigidi, è più facile per i giocatori rifiutare i bonus e usare i loro soldi.



Riassunto



Dopo tutto, i bonus offerti in un casino online sono un vero vantaggio per ogni giocatore. La cosa fondamentale è leggere le regole di scommessa della promozione desiderata per garantire la completa sicurezza del gioco.