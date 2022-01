Attualità

Rimini

| 12:16 - 24 Gennaio 2022

Immagine di repertorio.

Un nuovo tour operator sbarca all'Aeroporto Internazionale di Rimini e San Marino Federico Fellini. Si tratta di Anex Tourism Group, tour operator internazionale e secondo operatore turistico al mondo per fatturato, che apre una sede in Italia proprio a Rimini. Il tour operator occuperà 230 mq di uffici. Anex ad oggi con più di 300 rotte su 62 scali internazionali, collega 33 mercati di destinazione nel mondo.

Tutti i dettagli saranno svelati in una conferenza stampa nei prossimi giorni.