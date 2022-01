Giorno della Memoria, le iniziative a Coriano, un incontro e uno spettacolo

Eventi

Coriano

| 12:07 - 24 Gennaio 2022

Spettacolo della compagnia Fratelli di Taglia.

Due appuntamenti dedicati al Giorno della Memoria con il patrocinio del Comune di Coriano. Il primo organizzato da Anpi (Associazione nazionale partigiani d’Italia) F.lli Ciavatti. Il giorno 26 gennaio alle ore 17,30 in Sala Isotta è in programma la conferenza “La memoria tra ricordo e storia” con la partecipazione dello storico Carlo Greppi, membro del Comitato scientifico dell’Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della società contemporanea “Giorgio Agosti” e collaboratore di Rai Storia. L’evento sarà accompagnato da una ”sorpresa musicale” da parte di Metamorfosi (per info 348-4227923). L’ingresso è libero nelle prescrizioni dettate dall’emergenza sanitaria.

Si prosegue il giorno successivo, giovedì 27 gennaio a Teatro Corte con inizio previsto alle ore 21.15. La Compagnia Fratelli di Taglia presenta “Amore senza vocabolario racconti dei lager 1943-1945” di Luigi Maria (Gino) Pagliarani. Una lettura animata con paint performing, art e musica dal vivo. Ingresso intero 7 euro, ridotto 5 euro. Per informazioni e prenotazioni 329 9461660