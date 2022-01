Incidente nella notte a Corpolò, auto sbanda e finisce contro cabina del telefono

Cronaca

Rimini

| 11:54 - 24 Gennaio 2022

Immagine di repertorio.

Rocambolesco incidente stradale nella notte a Corpolò. Un'auto guidata da una ragazza ha urtato un marciapiede sbattendo poi contro una cabina telefonica e quindi contro un muretto e una ringhiera di una casa. Ha poi finito la sua corsa contro una delle plance per l'affissione dei manifesti. La macchina era sulla via Marecchiese e procedeva in direzione Villa Verucchio. L'incidente è accaduto verso mezzanotte poco prima della piazza di Corpolò. Le cause dell'incidente sono ancora da ricostruire, l'auto avrebbe fatto tutto da sola. Diversi residenti sono scesi in strada allarmati dal rumore. Sul posto un'ambulanza e i Vigili del Fuoco. I pompieri sono intervenuti per mettere in sicurezza l'auto che stava perdendo benzina. La ragazza è stata soccorsa dal personale del 118 e non sarebbe in condizioni serie.