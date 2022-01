Basket B, all'Andrea Costa il derby contro Cesena. E domenica Faenza-Rimini. Il punto

Sport

Rimini

| 11:21 - 24 Gennaio 2022

La panchina di RivieraBanca (foto Nicola De Luigi).

Sono due formazioni romagnole ad essersi guadagnate le scene nella prima giornata del girone di ritorno: l’Andrea Costa Imola e Rimini.

Imola (Carnovali 27) nonostante i recenti problemi fisici dovuti al Covid si aggiudica con autorità il derby in casa di Cesena (Mascherpa 16) vincendo 87-73 una partita sempre condotta.

Prova di forza di Rimini (Tassinari 32) aggiudicatasi 76-73 il big match contro la Real Sebastiani Rieti (Loschi 19) scavalcandola al terzo posto: i riminesi possono davvero puntare in alto avendo con ancora due gare da recuperare.

Vince pur soffrendo la capolista Roseto (Amoroso 19) che supera 79-70 Senigallia (Varaschin 15) dopo aver a lungo inseguito, mentre la Npc Rieti (Antelli 19) non ha problemi con la Luiss Roma (Jovovic 16) imponendosi un rotondo 77-59.

Successi d’oro in chiave play off per Ancona (Cacace 22) che batte 77-59 i Raggisolaris (Poggi 15) e per Teramo (Cucco 20) che sbanca 87-80 Ozzano (Ceparano e Barattini 14).

Torna al successo Civitanova Marche (Musci 19) conquistando la seconda vittoria in campionato (la prima risale alla seconda giornata) avendo la meglio su Giulianova (Di Carmine 16) per 59-57.

Successo anche per Jesi (Rocchi 28) su Montegranaro (Masciarelli 28) per 79-60: la Sutor resta così all’ultimo posto, ma con la salvezza diretta distante due punti.

Le date dei recuperi. Mercoledì 26 gennaio: Jesi – Real Sebastiani Rieti e Roseto – Giulianova. Mercoledì 2 febbraio: Real Sebastiani Rieti – Npc Rieti, Rimini – Jesi e Cesena – Ozzano. Mercoledì 9 febbraio: Raggisolaris – Civitanova Marche. Mercoledì 16 febbraio: Rimini – Ancona

Classifica. Roseto* 28; Npc Rieti* 24; Rimini** 22; Real Sebastiani Rieti**, Imola e Ancona* 20; Ozzano* e Senigallia 18; Cesena* e Teramo 14; Raggisolaris* 12; Luiss Roma 10; Jesi (-1) ** 9; Giulianova* 6; Civitanova Marche* 4; Montegranaro 2. * gare in meno

Prossimo turno. Sabato ore 18: Luiss Roma – Ozzano. Domenica ore 18: Raggisolaris – Rimini; Montegranaro – Civitanova Marche; Imola – Roseto; Real Sebastiani Rieti – Cesena; Senigallia – Npc Rieti; Teramo – Ancona; Giulianova – Jesi.