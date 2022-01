Basket B, coach Ferrari: 'Abbiamo dato un segnale importante'

Sport

Rimini

| 22:51 - 23 Gennaio 2022

Andrea Tassinari ed Eugenio Rivali (Foto Nicola De Luigi).

Nel dopopartita, il tecnico Mattia Ferrari commenta: “Abbiamo vinto uno scontro diretto, una partita importante. Nel finale avremmo anche potuto ribaltare la differenza canestri, nel secondo tempo ad un certo punto abbiamo preso chiaramente il sopravvento nella gara giocando una pallacanestro molto solida. Nel complesso non si può che essere contenti, vincere questa partita per noi era un segnale importante per tutto il lavoro che stiamo facendo: ci portiamo a casa tutto quello che c'è di buono da questa partita."

Da parte sua il top scorer del match Andrea Tassinari dice: “Sono molto contento perchè era una partita importante, giocavamo contro una delle 3-4 squadre più forti del campionato. Ben vengano prestazioni come quella di stasera quando ci sono partite così toste"

Una domanda per entrambi: quanto ha pesato il fattore pubblico, nonostante la limitata capienza, in questa vittoria?

Andrea Tassinari: "Secondo me i tifosi hanno risposto alla chiamata. In campo mi sono sentito col sesto uomo per tutta la partita, anche quando abbiamo fatto due palle perse brutte od un po' di anti-basket per un attimo il pubblico ci ha sempre e comunque sostenuto."

Coach Mattia Ferrari: "I tifosi sono stati ancora una volta molto bravi perchè ci hanno aiutato: sono stati presenti con gli applausi ed i cori. Mi piacerebbe vedere cosa succede a giocare una partita del genere con il palazzetto pieno in tempi normali perchè probabilmente oggi sarebbe stato pieno ed ancora più bello. Il nostro pubblico è sicuramente adeguato alla tradizione ed importanza della piazza, che vuole vedere un certo tipo di pallacanestro e spera come tutti noi di raggiungere certi risultati".