L'ecosistema delle criptovalute può trarre vantaggio dagli interessi di Wall Street?

18:53 - 23 Gennaio 2022

Criptovalute.

Se stai leggendo questo articolo, sono abbastanza sicuro che sei strettamente associato all'ecosistema delle criptovalute. Senza dubbio i Bitcoin hanno cambiato il modo in cui guardiamo ai soldi. A nessuno piace tenere un pacco di contanti nel portafoglio solo per essere borseggiato.



Il mondo sta già assistendo a un aumento dell'economia senza contanti e ha potenziato molto l'ecosistema crittografico. Quasi un decennio fa, l'inizio di Bitcoin ha cambiato per sempre il mercato finanziario.



Da quando la pandemia COVID-19 ci ha colpiti duramente, le persone hanno smesso di usare contanti e hanno utilizzato solo portafogli digitali per effettuare pagamenti. Anche i governi della maggior parte delle nazioni stanno incoraggiando le persone a utilizzare bitcoin-code.it per pagare digitalmente, ove possibile, per acquistare i beni e i servizi di cui hanno bisogno durante la pandemia COVID-19.



Il fatto è che le persone hanno visto i vantaggi offerti dai metodi di pagamento digitali e si sono abituate al blocco del pagamento digitale. Non è solo la facilità di effettuare pagamenti che le persone hanno apprezzato, ma anche i tonnellate di altri vantaggi come il cashback e i sistemi di ricompensa di rinvio che hanno conquistato il cuore della gente comune.



Cos'è l'ecosistema di criptovaluta?



L'ecosistema Crypto è il sistema organizzato in cui funzionano le criptovalute. Le caratteristiche della criptovaluta rendono abbastanza evidente che sarà il futuro dei pagamenti digitali. La criptovaluta darà una spinta importante ai metodi di pagamento digitali come forniscono le criptovalute



Fornisce una migliore sicurezza.

Facilita le transazioni senza confini.

Promuove la decentralizzazione.

Dà maggiore autorità finanziaria.

Consente transazioni end-to-end, nessun coinvolgimento di terze parti.



Queste sono esattamente le cose che Internet ci ha offerto da allora. Ed è così che sarà con i pagamenti se viene implementato un ecosistema di criptovaluta adeguato. Oltre a sostituire i contanti, le criptovalute forniranno soluzioni in molti settori come l'assistenza sanitaria, la finanza, l'identificazione e la proprietà. Sarà classificato sotto le applicazioni richieste nell'ecosistema.



Crescita dell'ecosistema di criptovaluta



Crypto Ecosystem sta crescendo solo perché ci sono abbastanza dati per supportarlo. Le persone che utilizzano portafogli con tecnologia basata su blockchain sono passate da circa 10 milioni nel 2017 a oltre 50 milioni nel 2050.



Gli sviluppatori si concentrano costantemente sulla creazione di app decentralizzate, note anche come DApp. Nel 2016 sono state realizzate più di mezzo migliaio di app decentralizzate e si prevede che il numero salirà a 5000 entro la fine del 2020. Tutto sommato CryptoCurrency Ecosystem crescerà solo da qui.



Perché Wall Street ha un vivo interesse per l'ecosistema CryptoCurrency?



Wall Street è il mercato azionario di New York. Il motivo principale per cui Wall Street sta interessando fortemente l'ecosistema CryptoCurrency è che hanno visto i vantaggi offerti dalla tecnologia blockchain e vogliono implementare lo stesso nel mercato azionario.



L'ecosistema delle criptovalute può trarre vantaggio dagli interessi di Wall Street?



Sì, ci sono molti modi in cui l'ecosistema delle criptovalute trarrà vantaggio da Wall Street. In primo luogo porterà regolamenti. Man mano che vengono introdotte nuove normative, il governo accetterà di più i Bitcoin e, alla fine, l'ecosistema crittografico riceverà gli elogi e l'attenzione che meritano. Non solo andrà a beneficio delle persone nell'industria criptata ma anche dell'intera umanità.



Conclusione



L'anno scorso la somma delle criptovalute totali è passata da 1700 a oltre 3000. Le persone non vedono più le criptovalute in cattiva luce ei millennial sono stati molto accoglienti. Ai millennial non piace fare la fila e pagare le bollette dell'elettricità e dell'acqua in contanti. Perchè dovrebbe piacere? Qualsiasi pagamento può essere effettuato senza il coinvolgimento di denaro fisico o contanti.



Anche le persone anziane hanno iniziato a vedere il potenziale rappresentato dalle criptovalute e hanno iniziato a investire in esse. Hanno accettato di più le criptovalute poiché lo vedono come un'opzione redditizia per il reddito passivo.