Calcio D, il Cattolica ancora ko: al Calbi passa il Campodarsego (1-3)

| 17:14 - 23 Gennaio 2022

Nonostante i nuovi arrivi ìl Cattolica non riesce a cambiare marcia. Al Calbi arrriva una nuova sconfita per mano del Campodarsego (1-3) che si è dimostrato più squadra e con un maggiore numero di frecce al suo arco. La squadra di Bardi con i nuovi arrivi ha mostrato qualcosa di più, ma non è bastato.

La prima rete in pieno recupero della prima frazione su un cross dalla sinistra con deviazione vincente sul secondo palo di un attaccante avversario, Solinas.

Al 12' della ripresa il raddoppio con un colpo di testa in area di Colombi su cross dalla corsia destra. La rete di Morri al 21' ha riaperto i giochi e dato spinta alla squadra giallorossa che ha messo alle corde l'avversario colpendo una traversa con Padulano. Una fiammata che il Campodarsego ha saputo contenere per poi chiudere il match con una magistrale punizione da fuori area di Alluci che si è insaccata alla destra del portiere Scotti. Nel prossimo match il Cattolica sarà ancora in casa contro il Cartigliano.

Il tabellino

CATTOLICA (3-4-3): Scotti; Carnicelli (38’ st Nanni), D’Angelo, De Vito; Morri, Semprini (22’ st Aprea), Sami, Pipoli (35’ st Moricoli); Padulano, Leonetti, Abubakar (13’ st Rabbeni). A disp.: Fabbri, Palazzi, Mengucci, Simeoni, Sbarzella. All.: Vagnini.

CAMPODARSEGO (4-4-2): Fortin; Oneto, Gentile (26’ st Giacomazzi), Buratto, Marini (16’ st Messali); Addego (22’ st Lovato), Guitto, Alluci, Cocola (35’ st Prevedello); Colombi, Solinas (8’ st Giusti). A disp.: Boscolo, Pan, Bertazzolo, Minazzato. All.: Masitto.

Arbitro Eremitaggio di Ancona.

Reti: 48’ pt Solinas, 12’ st Colombi, 21’ st Morri, 26’ st Alluci.

NOTE: spettatori 150. Ammoniti De Vito, Abubakar, Padulano, Semprini, Aprea e Gentile. Angoli 3-2.

GLI ALTRI RISULTATI

Adriese- Delta Porto Tolle rinviata

Arzignano – Clodiense rinviata

Cjarlins Muzane Caldiero Terme 0-2

Spinea – Cartgliano rinviata

Levico – Prodeco 1-1

Luparense - Ambrosiana rinviata

Mestre – Dolomiti Bellunesi rinviata

San Martino Speme – Este rinviata