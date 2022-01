Un'escursione nel centro storico di Rimini a bordo delle speciali carrozzine di montagna

Attualità

Rimini

| 16:32 - 23 Gennaio 2022

Un momento dell'escursione cittadina del Cai.



Oggi (domenica 23 gennaio), davanti a Palazzo Garampi in Piazza Cavour, con i saluti del sindaco Jamil Sadegholvaad, ha preso il via l'attività dell'anno 2022 del Gruppo di Montagnaterapia del Club Alpino Italiano CAI, Sezione di Rimini.



Il progetto "Una montagna per tutti" permette alle persone con disabilità fisica di praticare escursioni, a bordo di carrozzine adatte a percorrere sentieri di montagna e con l'assistenza di soci volontari. "Ci sembrava doveroso iniziare l'anno escursionistico partendo con un'escursione cittadina nella nostra Rimini, ricca di storia e bellezza, che faremo apprezzare ai nostri ospiti accomodati sulle Joelette durante la passeggiata", spiega in una nota il direttivo del Cai di Rimini.



Il progetto, tramite contributi economici, è stato sostenuto da Conad Superstore Il Lago, da Sgr Luce e Gas, da Carpenteria Metallica Guido Mancini. Il Gruppo di attività Montagnaterapia, è a disposizione di tutte le persone con difficoltà che volessero approcciarsi alla montagna e alle bellezze della natura.